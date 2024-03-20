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Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки военнослужащих СВО и их семей

20 марта в парке «Патриот» Радий Хабиров рассказал участникам республиканского форума «Мужской разговор» о республиканских мерах поддержки военнослужащих специальной военной операции и их семей.

«Сегодня в зале есть парни, отцы которых воюют. И когда я провожал их на специальную военную операцию, чётко сказал, что мы будем заботиться о ваших семьях, пока вы защищаете Родину. Для меня главная задача — позаботиться о вас, чтобы у ваших мам и бабушек всё было хорошо, — поделился Радий Хабиров. — В республике действуют 39 мер поддержки. Для детей участников СВО — это бесплатные питание и проезд в общественном транспорте, право поступления в вузы, ссузы и другие льготы. В Башкортостане работает фонд “Защитники Отечества”, а в муниципалитетах чётко отлажены механизмы оказания поддержки семьям военнослужащих».

Рассказал Глава Башкортостана и о том, что военнослужащие после окончания специальной военной операции и возвращения домой будут строить будущее России и республики.

«Мы будем продвигать их на руководящие должности, — заверил Радий Хабиров. — Они не побоялись, встали на защиту страны и поэтому достойно смогут продолжить её развитие».