Радий Хабиров рассказал о мерах поддержки военнослужащих СВО и их семей

«Сегодня в зале есть парни, отцы которых воюют. И когда я провожал их на специальную военную операцию, чётко сказал, что мы будем заботиться о ваших семьях, пока вы защищаете Родину. Для меня главная задача — позаботиться о вас, чтобы у ваших мам и бабушек всё было хорошо, — поделился Радий Хабиров. — В республике действуют 39 мер поддержки. Для детей участников СВО — это бесплатные питание и проезд в общественном транспорте, право поступления в вузы, ссузы и другие льготы. В Башкортостане работает фонд “Защитники Отечества”, а в муниципалитетах чётко отлажены механизмы оказания поддержки семьям военнослужащих».