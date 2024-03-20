Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роман Галигузов покинул пост гендиректора «Ростовской транспортной компании»

В Ростове-на-Дону МУП «РТК» покинул еще один гендиректор.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону в марте 2024 года уволился генеральный директор МУП «РТК» Роман Галигузов. Информацию об этом опубликовали на портале «Ростовский городской транспорт».

— С учетом периода в статусе исполняющего обязанности гендиректора специалист проработал в должности с 20 мая 2022 года, — говорится в сообщении.

Роман Галигузов возглавил предприятие после перехода Вадима Шкабарни в департамент транспорта Ростова-на-Дону. При новом руководителе на маршруты запустили 20 электробусов и автобусы «Нефаз».

Добавим, за семь лет в МУП «РТК» руководили семь человек: Елена Дедова, Елена Щербакова, Николай Сидоров, Юрий Овчинников (впоследствии ставший первым заместителем главы администрации Ростова), Александр Рюмшин, Вадим Шкабарня и Роман Галигузов.

МУП «РТК» занимается трамвайными и троллейбусными перевозками, а также эксплуатирует все электробусы в городе и выпускает автобусы на маршруты № 1А, 88, 98.