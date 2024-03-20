Роман Галигузов покинул пост гендиректора «Ростовской транспортной компании»

Добавим, за семь лет в МУП «РТК» руководили семь человек: Елена Дедова, Елена Щербакова, Николай Сидоров, Юрий Овчинников (впоследствии ставший первым заместителем главы администрации Ростова), Александр Рюмшин, Вадим Шкабарня и Роман Галигузов.