Шольц считает, что будущее палестинское государство не должно иметь собственной армии

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что мир на Ближнем Востоке возможен только на основе создания двух государств, но будущее палестинское государство не должно располагать собственными вооруженными силами.
Выступая в Бундестаге по повестке предстоящего саммита ЕС (21−22 марта), Шольц отметил, что целью германского парламента, ЕС, США и многих других игроков является «перспектива решения конфликта на основе создания двух государств». «Ясно, что посредством переговоров. И ясно, что речь идет о [палестинском] государстве без собственной армии», — сказал глава правительства ФРГ.
Канцлер снова призвал к установлению долгосрочного перемирия в секторе Газа и открытию большего количества погранпереходов, «чтобы в Газу могло попасть больше грузовиков» с гуманитарной помощью. «Наша цель — более 500 грузовиков в день. Только так можно обеспечить безопасность снабжения жителей Газы», — считает он.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.