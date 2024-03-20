Politico: на Украине сочли оскорбительным предложение предоставить от США кредит

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Украинские власти считают оскорбительным предложение американских политиков предоставлять Киеву займы вместо безвозмездной военной помощи. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники.
По их словам, в целом Киеву эта идея не нравится, она «несколько оскорбительна для людей», учитывая гарантии безопасности Будапештского меморандума, подписанного в 1994 году. Как отмечает издание, предложение выделять кредиты набирает популярность в Конгрессе. В свою очередь украинские власти просят предоставить больше деталей инициативы направить им $12 млрд в качестве займа. Кроме того, подчеркивает газета, у Киева есть вопросы к этому предложению.
«Я не слышал, чтобы Киеву делали какие-либо конкретные предложения по такой стратегии, — отметил источник Politico. — Но Киеву определенно нужно знать условия, при которых Украина не должна будет возвращать деньги». Это подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сообщил журналистам, что, хотя он не был шокирован, услышав об этой идее, Украина все еще «не видела никаких деталей этого предложения, кроме общего упоминания о кредитах вместо грантов».
Американский сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) рассказал, что обсудил эту предложенную экс-президентом США Дональдом Трампом идею с украинским лидером Владимиром Зеленским во время поездки в Киев в понедельник. По словам законодателя, от кредита можно отказаться. В связи с этим идея «не кажется такой уж критической», добавил собеседник издания.
Как подчеркивает газета, сейчас Украине нужна дополнительная помощь: «с начала года российские войска продвигаются вперед», оттесняя украинских военнослужащих. Зеленский предупредил, что его вооруженные силы испытывают острую нехватку боеприпасов. Politico приводит мнение экс-министра инфраструктуры Украины (2016−2019) Владимира Омеляна, который поддержал идею предоставления кредита стране. «Если мы победим, вам вернут деньги в виде российских нефти, газа, алмазов и меха, — утверждал он. — Если мы проиграем, вопрос о деньгах отпадет — это будет вопрос о том, как Западу выжить».
Разногласия в Конгрессе по Украине
Американская администрация ранее направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября 2023 года, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия КНР и РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки.
13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по законопроекту.
Беседуя 27 февраля с журналистами после встречи руководства Конгресса от обеих партий с Байденом, спикер нижней палаты Майк Джонсон заверил, что «Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты», касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон обещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал «основным приоритетом» обеспечение безопасности южной границы США.