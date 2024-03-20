Politico: на Украине сочли оскорбительным предложение предоставить от США кредит

«Я не слышал, чтобы Киеву делали какие-либо конкретные предложения по такой стратегии, — отметил источник Politico. — Но Киеву определенно нужно знать условия, при которых Украина не должна будет возвращать деньги». Это подтвердил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который сообщил журналистам, что, хотя он не был шокирован, услышав об этой идее, Украина все еще «не видела никаких деталей этого предложения, кроме общего упоминания о кредитах вместо грантов».