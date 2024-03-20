США ввели новые санкции против россиян

Ранее стало известно о договоренности между США и Турцией о сотрудничестве по вопросам антироссийских санкций. В частности, речь идет о новой схеме применения американских вторичных санкций, под которые зарубежные компании попадают за связи с российскими фирмами. Вашингтон будет уведомлять Анкару о компаниях, которые могут попасть под ограничения за ведение дел с российским бизнесом, а Турция должна будет провести соответствующее расследование.