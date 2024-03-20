Стало известно о громкой отставке в мэрии Омска

Напомним, сообщение о назначении Сыркина появилось в первой декаде октября 2023 года. Таким образом, его карьера на одном из руководящих постов в мэрии Омска, подразумевающим контроль за вопросами теплоэнергетики, функционирования инженерной инфраструктуры и городского коммунально-бытового хозяйства, продлилась порядка 5 месяцев. Стоит отметить, что его назначению на указанный пост предшествовали около 4 лет в статусе главы Кормиловского района Омской области.