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Стало известно о громкой отставке в мэрии Омска

По информации «СуперОмска», заместитель директора департамента городского хозяйства Администрации города Омска Владимир Сыркин покинул свой пост. Причины такого решения на текущий момент не известны.

Источник: Reuters

Напомним, сообщение о назначении Сыркина появилось в первой декаде октября 2023 года. Таким образом, его карьера на одном из руководящих постов в мэрии Омска, подразумевающим контроль за вопросами теплоэнергетики, функционирования инженерной инфраструктуры и городского коммунально-бытового хозяйства, продлилась порядка 5 месяцев. Стоит отметить, что его назначению на указанный пост предшествовали около 4 лет в статусе главы Кормиловского района Омской области.

По данным сайта горадминистрации, у директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина после отставки Владимира Сыркина остается трое заместителей и первый заместитель. Ранее стало известно, что из прямого подчинения главе подразделения выводят администрации городских округов.