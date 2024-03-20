В США заявили о недовольстве из-за попыток ВСУ удержать малозначимые территории

С начала военных действий американское руководство неоднократно указывало Киеву на недовольство тем, что ВСУ неоправданно долго обороняют места, не обладающие стратегической ценностью. К таким, по мнению властей США, относится село Работино в Запорожской области.
«Я поняла, что администрация [президента США Джо Байдена] разочарована. Неясно, являются ли военные решения [ВСУ] чисто военными или они принимаются под политическим давлением», — цитирует издание слова директора Института Маккейна (США) Эвелин Фаркас.
Несмотря на потерю живой силы и боеприпасов, ВСУ отказались оставлять обороняемые территории из-за их символического значения, так как уход с позиций означал бы неудачу. Нежелание покидать стратегически малозначимые места украинская сторона также объяснила тем, что российские военные якобы платят за штурм этих позиций еще более высокую цену.