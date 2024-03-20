Боррель заявил о трудностях с поддержкой Украины без помощи США

Ранее Боррель заявил, что Европа планирует использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. По словам политика, эта сумма составит около трех миллиардов евро в год. Они дополнят ранее выделенные пять миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира на поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).