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Боррель заявил о трудностях с поддержкой Украины без помощи США

Европейскому союзу (ЕС) будет трудно продолжать оказывать поддержку Украине и выделить обещанные 50 миллиардов евро Киеву без помощи США. Об этом глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил в интервью Sud Ouest.

Источник: AP 2023

Дипломату задали вопрос о других источниках финансирования на случай, если Соединенные Штаты не смогут поддерживать Украину. «Если бы это произошло, ситуация была бы очень сложной», — ответил Боррель.

Он добавил, что для выделения дополнительных средств Евросоюзу не хватает политической воли и более творческого подхода.

Ранее Боррель заявил, что Европа планирует использовать доходы от замороженных российских активов для помощи Украине. По словам политика, эта сумма составит около трех миллиардов евро в год. Они дополнят ранее выделенные пять миллиардов евро в рамках Европейского фонда мира на поставки оружия Вооруженным силам Украины (ВСУ).

ЕС