МВД Молдавии считает попытку поджога посольства России спланированной

«Мы проводим расследование, чтобы выяснить, что послужило причиной: была ли это личная позиция этого человека или это была часть провокации, чтобы показать уязвимости официальных институтов государства. Вероятно, этот инцидент был не спонтанным, а спланированным», — заявил Эфрос в интервью изданию Ziarul de Garda. Министр подчеркнул, что подробности будут представлены позже, чтобы не мешать ходу расследования.