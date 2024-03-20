Новицкий после полета в космос будет рад приехать «на салат» к Лукашенко

«Я очень благодарен Александру Григорьевичу за приглашение. Мы оба с ним знаем, что это (Беларусь) — моя родина. Если получится… посетить опять, попробовать его знаменитый салат “Молодость”, — это счастье», — сказал Новицкий на предстартовой пресс-конференции в среду.