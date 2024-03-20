Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новицкий после полета в космос будет рад приехать «на салат» к Лукашенко

Российский космонавт, уроженец Беларуси, сказал, что для него оказаться при возможности на родине — это счастье.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 20 мар — Sputnik. Российский космонавт Олег Новицкий, командир корабля «Союз МС-25», который отправится 21 марта к МКС, назвал «счастьем» возможность вновь оказаться на своей родине — в Беларуси и еще раз попробовать знаменитый салат «Молодость», который ранее для него приготовил президент страны Александр Лукашенко.

Накануне глава белорусского государства пригласил участников основного экипажа 21-й экспедиции на МКС россиянина Олега Новицкого (родился в Минской области) и белоруску Марину Василевскую в гости после возвращения на Землю.

«Я очень благодарен Александру Григорьевичу за приглашение. Мы оба с ним знаем, что это (Беларусь) — моя родина. Если получится… посетить опять, попробовать его знаменитый салат “Молодость”, — это счастье», — сказал Новицкий на предстартовой пресс-конференции в среду.

Первая белорусская космонавтка

Впервые на космическом корабле «Союз МС-25» на МКС отправится представитель Беларуси — Марина Василевская. Также в составе международного экипажа — российский космонавт, уроженец Беларуси, Олег Новицкий (командир экипажа) и астронавт НАСА Трейси Дайсон. Пуск состоится в четверг, 21 марта, с космодрома Байконур.

Подготовлен и экипаж дублеров: космонавт «Роскосмоса» Иван Вагнер, Анастасия Ленкова (Беларусь) и астронавт НАСА Дональд Петтит.

Всего Новицкий и Василевская на МКС пробудут 12 суток, после чего отправятся на Землю на корабле «Союз МС-24».

Планируется, что на космической станции белоруска будет проводить исследования в биомедицинской сфере, в области аграрных технологий по выращиванию растений в космосе, а также выполнит другие задачи.

космос