Спикер Джонсон заявил, что в США обсуждают передачу помощи Украине в форме займа

Законодателю был задан вопрос о том, рассматривается ли возможность выделения дальнейшей помощи Киеву в форме кредита и поддерживает ли он это. «Мы говорим о всем запросе [администрации США] на дополнительное финансирование, о всех его элементах, будут ли они продвигаться по одному или пакетом. Все это обсуждается и обдумывается на внутреннем уровне, — ответил Джонсон. — Думаю, многие считают, что есть большие различия между летальными средствами в качестве помощи Украине и ее гуманитарной составляющей. Обсуждается то, что мы называем законом REPO, о том, чтобы мы каким-то образом могли использовать изъятые активы российских олигархов для оплаты поддержки Украины, и также обсуждалась концепция займов».