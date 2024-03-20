Спикер Джонсон заявил, что в США обсуждают передачу помощи Украине в форме займа

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Американские законодатели обсуждают возможность предоставления дальнейшей помощи Украине в форме займа, а также использования замороженных российских активов для оплаты поддержки Киева. Об этом заявил на пресс-конференции спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон (республиканец от штата Луизиана).
Законодателю был задан вопрос о том, рассматривается ли возможность выделения дальнейшей помощи Киеву в форме кредита и поддерживает ли он это. «Мы говорим о всем запросе [администрации США] на дополнительное финансирование, о всех его элементах, будут ли они продвигаться по одному или пакетом. Все это обсуждается и обдумывается на внутреннем уровне, — ответил Джонсон. — Думаю, многие считают, что есть большие различия между летальными средствами в качестве помощи Украине и ее гуманитарной составляющей. Обсуждается то, что мы называем законом REPO, о том, чтобы мы каким-то образом могли использовать изъятые активы российских олигархов для оплаты поддержки Украины, и также обсуждалась концепция займов».
«Так что ряд членов [Конгресса] вдумчиво работает над всем этим и ведет обсуждения. Послушайте, мы понимаем, какую роль Америка играет в мире. Мы понимаем, как важно дать мощный сигнал миру относительно того, что мы поддерживаем наших союзников и не можем позволить террористам и тиранам маршировать по миру», — добавил Джонсон, который занимает третий по значимости пост в государственной иерархии США.
Как сообщила 19 марта газета Politico, украинские власти считают оскорбительным предложение американских политиков предоставлять Киеву займы вместо безвозмездной военной помощи.
Законопроект, предусматривающий передачу Вашингтоном Украине конфискованных российских активов, о котором говорил Джонсон, ранее поддержали профильные комитеты Палаты представителей и Сената Конгресса США. Американский сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) в феврале предположил, что верхняя палата Конгресса полного состава также вскоре одобрит этот документ. Пол в статье, опубликованной на американском портале Responsible Statecraft, выразил уверенность в том, что попытки Вашингтона конфисковать замороженные российские активы нанесут ущерб положению доллара в мире и экономике США, а также помешают урегулированию ситуации вокруг Украины.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ноябре 2023 года подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы. Как заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в январе в интервью ТАСС, РФ будет вынуждена действовать симметрично, если западные страны решатся на конфискацию ее резервов.
Запрос и дебаты
Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия КНР и РФ в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом США демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.
Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Джонсон последовательно предупреждал о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.
13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США.
Беседуя 27 февраля с журналистами по завершении встречи руководства Конгресса от обеих системообразующих партий США с Байденом, Джонсон заверил, что «Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты», касающиеся в том числе возобновления финансовой и военной поддержки Киева. Джонсон пообещал своевременно разобраться с этими вопросами, но не обозначил сроков рассмотрения в нижней палате Конгресса каких бы то ни было инициатив, направленных на продолжение выделения бюджетных ассигнований для Украины. Спикер назвал «основным приоритетом» южную границу США и обеспечение ее безопасности.