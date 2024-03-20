Киев решил отказаться от списка «спонсоров войны»

Как отмечает пресс-служба, такое решение было принято по итогам расширенного заседания, в котором приняли участие представители Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), Службы безопасности Украины (СБУ), генпрокуратуры, НАПК и министерств. Кроме того, на совещании присутствовали послы Италии, Японии, Австрии, Франции, Венгрии, Турции, временно поверенные по делам посольств США, Бельгии, Финляндии, Греции и представительства ЕС на Украине.
«Была заслушана информация МИД о многочисленных обращениях представителей дипломатического корпуса стран-партнеров по поводу отсутствия нормативной базы для существования списка “международных спонсоров войны”. И, соответственно, негативное влияние этого списка на принятие важных решений для противодействия российской агрессии», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.
Уточняется, что минюст страны посчитал неприемлемым публиковать такой перечень от имени государства без урегулирования вопросов на законодательном уровне, в СНБО в свою очередь выразили уверенность, что необходимости в дополнительных институциях по реализации санкционной политики нет.
Страница со списком прекратит работу, там будет переадресация на раздел портала Совета национальной безопасности и обороны с государственным реестром санкций.
Министр юстиции Украины Денис Малюска ранее сообщал, что международные партнеры жалуются на данный список, и назвал непонятной логику включения компаний в него.
В украинским список «спонсоров войны» были включены, в частности, бельгийский оператор газовой системы Fluxys, крупнейший немецкий инвестор в строительной отрасли Knauf, грузинская группа винодельческих компаний Bolero, швейцарская компания Nestle, две ведущие немецкие компании по производству высокоточных станков Spinner и Dmg Mori, одна из крупнейших в мире компаний по производству и экспорту алмазов Shree Ramkrishna Exports, производители продукции PepsiCo и Mars, две ведущие мировые табачные компании — Philip Morris International и Japan Tobacco International, группа компаний Alibaba Group Holding Limited, владеющей платформой онлайн-коммерции AliExpress, британская компания Unilever, американская компания Subway, компания-производитель товаров из морепродуктов Vici, китайская автомобильная компания Geely, ирландская компания-поставщик судового топлива Peninsula Petroleum и другие.
Как ранее заявляли в НАПК, список «международных спонсоров войны» является средством для достижения цели — ухода международного бизнеса из России.