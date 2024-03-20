Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу посетит США и Китай

В мае прошлого года главы двух государств объявили 2024 год — Годом туризма Казахстана в Китае. В этой связи, глава внешнеполитического ведомства, в качестве главного гостя от Казахстана, примет участие в официальной церемонии открытия Года казахстанского туризма в КНР.