Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу посетит США и Китай

АЛМАТЫ, 20 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетит 26 марта с официальным визитом США, а
В рамках визита в США он проведет двусторонние переговоры с государственным секретарем Энтони Блинкеном, а также состоятся встречи с высокопоставленными должностными лицами США.
В ходе визита будет обсужден широкий круг вопросов казахско-американского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
«Целью визита является обсуждение с китайской стороной текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрение хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.
В рамках визита планируются двусторонние переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, министром иностранных дел Ван И, а также встречи с руководителями ряда крупных китайских компаний.
В мае прошлого года главы двух государств объявили 2024 год — Годом туризма Казахстана в Китае. В этой связи, глава внешнеполитического ведомства, в качестве главного гостя от Казахстана, примет участие в официальной церемонии открытия Года казахстанского туризма в КНР.