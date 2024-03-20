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Глава МИД Казахстана Мурат Нуртлеу посетит США и Китай

Планируются двусторонние переговоры.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 20 мар — Sputnik. Министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу посетит 26 марта с официальным визитом США, а 29—30 марта — Китай, сообщает пресс-служба МИД РК.

В рамках визита в США он проведет двусторонние переговоры с государственным секретарем Энтони Блинкеном, а также состоятся встречи с высокопоставленными должностными лицами США.

В ходе визита будет обсужден широкий круг вопросов казахско-американского сотрудничества в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

29—30 марта 2024 года по приглашению китайской министр посетит с официальным визитом Китайскую Народную Республику.

«Целью визита является обсуждение с китайской стороной текущего состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрение хода реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня», — говорится в сообщении.

В рамках визита планируются двусторонние переговоры с заместителем премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяном, министром иностранных дел Ван И, а также встречи с руководителями ряда крупных китайских компаний.

В мае прошлого года главы двух государств объявили 2024 год — Годом туризма Казахстана в Китае. В этой связи, глава внешнеполитического ведомства, в качестве главного гостя от Казахстана, примет участие в официальной церемонии открытия Года казахстанского туризма в КНР.