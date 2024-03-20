В Одесской области переименовали село Надеждовка

«Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал переименование села Надеждовка (Одесская область) в Шампань», — написал Гончаренко.
По информации украинского издания «Страна», также переименовали город Южный в Одесской области в Порт-Аненталь. Местные власти в ноябре отказались менять название. Теперь решение принял комитет Верховной рады. По информации издания, вариант названия Порт-Аненталь был предложен в честь поселения немецких колонистов, которое находилось рядом с современным городом.
В конце апреля 2023 года Владимир Зеленский подписал так называемый «деколонизационный закон» о запрете присвоения географическим объектам названий, связанных с Россией и СССР.
Языковой омбудсмен Украины Тарас Креминь заявлял, что такие «русскоязычные» названия, как Северодонецк, Арбузинка, Южноукраинск, Южное, Надеждовка, Луч, должны быть изменены, а некоторые населенные пункты должны получить свои «исторические названия».
Украинские власти начали проводить политику уничтожения всего русского в стране в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.