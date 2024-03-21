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Радий Хабиров рассказал о полученной в год воссоединения Крыма с Россией награде

На телеканале БСТ в эфир в день 60-летия Радия Хабирова вышло большое интервью с ним. Глава Башкортостана, отвечая на вопрос тележурналиста Дмитрия Каретко, рассказал о госнаграде, которую получил в 2014 году — в год воссоединения Крыма с Россией.

— Государственная награда у меня есть. Я на тот момент был специалистом в определенных сферах, занимался политикой. Для меня это большая честь, которая заложила для меня лично дружбу со многими руководителями Крыма. Я принимал участие в консультировании в принятии тех решений, которые привели к тому, что Крым стал наш, и проведении тех решений, — пояснил Глава республики. — Не зря «Крымская весна» — это на самом деле в душе весна, когда об этом вспоминаешь.

Ранее «Башинформ» рассказал, что Глава Башкирии назвал приоритетным в своей деятельности. Сегодня на «Башинформе» вышел также юбилейный материал, посвященный Радию Хабирову как руководителю и человеку.