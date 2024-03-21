Радий Хабиров рассказал о полученной в год воссоединения Крыма с Россией награде

— Государственная награда у меня есть. Я на тот момент был специалистом в определенных сферах, занимался политикой. Для меня это большая честь, которая заложила для меня лично дружбу со многими руководителями Крыма. Я принимал участие в консультировании в принятии тех решений, которые привели к тому, что Крым стал наш, и проведении тех решений, — пояснил Глава республики. — Не зря «Крымская весна» — это на самом деле в душе весна, когда об этом вспоминаешь.