Спор с Беларусью о транзите удобрений стоил Литве €320 тыс

Речь идет об участии в международном инвестиционном арбитраже по иску «Беларуськалия» о транзите по железной дороге калийных удобрений.
В этой тяжбе адвокатские услуги правительству Литвы оказывает фирма Ellex Valiunas ir partneriai. Гонорар в размере €320 тыс. переведен ей за три месяца оказания юридических услуг.
Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис в ноябре 2023 года сообщал, что предприятие «Беларуськалий» обратилось в арбитраж с требованием компенсации в размере 1 млрд евро за разрыв договора о транзите удобрений в Клайпедский морской порт.
Правительство Литвы аннулировало договор на транзит белорусских удобрений 1 февраля 2022 года на основании не отвечающего интересам национальной безопасности.
В январе 2022 года «Беларуськалий» подал жалобу в административный суд Вильнюса на правительство Литвы.
В декабре 2023 года суд ЕС отказался рассматривать иск Клайпедского терминала сыпучих грузов (Biriu kroviniu terminalas, BKT) с требованием отменить ограничения на транзит белорусского калия.