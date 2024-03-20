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Спор с Беларусью о транзите удобрений стоил Литве €320 тыс

Правительство Литвы одобрило выплату €320 тыс. адвокатской конторе, которая представляет его интересы в судебном споре с Беларусью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

Источник: Reuters

Речь идет об участии в международном инвестиционном арбитраже по иску «Беларуськалия» о транзите по железной дороге калийных удобрений.

В этой тяжбе адвокатские услуги правительству Литвы оказывает фирма Ellex Valiunas ir partneriai. Гонорар в размере €320 тыс. переведен ей за три месяца оказания юридических услуг.

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис в ноябре 2023 года сообщал, что предприятие «Беларуськалий» обратилось в арбитраж с требованием компенсации в размере 1 млрд евро за разрыв договора о транзите удобрений в Клайпедский морской порт.

Правительство Литвы аннулировало договор на транзит белорусских удобрений 1 февраля 2022 года на основании не отвечающего интересам национальной безопасности.

В январе 2022 года «Беларуськалий» подал жалобу в административный суд Вильнюса на правительство Литвы.

В декабре 2023 года суд ЕС отказался рассматривать иск Клайпедского терминала сыпучих грузов (Biriu kroviniu terminalas, BKT) с требованием отменить ограничения на транзит белорусского калия.