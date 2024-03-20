Спор с Беларусью о транзите удобрений стоил Литве €320 тыс

Министр коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис в ноябре 2023 года сообщал, что предприятие «Беларуськалий» обратилось в арбитраж с требованием компенсации в размере 1 млрд евро за разрыв договора о транзите удобрений в Клайпедский морской порт.