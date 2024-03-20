В США рассчитывают, что Конгресс в ближайшее время запретит поставки урана из РФ

Ее спросили, когда будет запущена программа кредитования гражданской ядерной энергетики (CNC) в размере $6 млрд, которые пойдут на расширение американских мощностей для низкообогащенного урана (HALEU, уран с обогащением до 20%) с целью обеспечить функционирование разрабатываемых в стране малых модульных ядерных реакторов.
«В проекте об ассигнованиях на 2024 год указано, что Минэнерго не может перераспределять средства CNC, которые используются для HALEU, пока не будет принят законопроект о запрете поставок [урана] из России. Поэтому я очень надеюсь и призываю Конгресс сделать это, чтобы мы могли действовать оперативно. Мы работаем над тем, чтобы предоставить вам соответствующие графики. Я знаю, что вы были проинформированы об этом, и мы будем двигаться вперед быстрыми темпами. Надеюсь, мы сможем ввести этот запрет, чтобы разблокировать средства CNC», — ответила она.
Соединенные Штаты в последние годы стараются заменить российское топливо с высоким содержанием низкообогащенного урана для обеспечения работы своих модульных ядерных реакторов. С начала СВО власти США в спешном порядке стали искать возможности использовать часть своих запасов урана для загрузки в перспективе новых реакторов. В США особенно распространена идея разработки и использования небольших реакторов нового поколения. Однако разработчики новых АЭС в США опасаются, что не смогут получить заказы на свои реакторы, если не будут обеспечены поставки обогащенного урана в должном объеме. Грэнхолм заявляла, что Соединенные Штаты не должны больше направлять России деньги за уран и любой другой вид топлива. По ее словам, Вашингтон работает над тем, чтобы сократить импорт урана из России путем наращивания своих мощностей.
В феврале Минторг США сообщил, что российский экспорт урана и других радиоактивных элементов в США в 2023 году превысил показатели за более чем десятилетний период. По данным ведомства, РФ продала в США уран на сумму более $1,2 млрд, что стало рекордом с 2009 года. Россия сохранила первое место по выручке среди стран, которые экспортируют обогащенный уран в США.
Дело за Сенатом.
В декабре Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект о запрете импорта низкообогащенного урана из России. Действие ограничительных мер начнется спустя 90 дней после вступления закона в силу. Тем не менее закон позволяет Министерству энергетики США по согласованию с госсекретарем и министром финансов выдавать разрешения на импорт российского урана в объемах, разрешенных действующим американским законодательством. Действие ограничений предусмотрено до конца 2040 года. Инициатива также накладывает на Минэнерго США обязательства по поиску и предоставлению Конгрессу вариантов замещения поставок российского урана. Законопроект должен одобрить Сенат.