В США рассчитывают, что Конгресс в ближайшее время запретит поставки урана из РФ

«В проекте об ассигнованиях на 2024 год указано, что Минэнерго не может перераспределять средства CNC, которые используются для HALEU, пока не будет принят законопроект о запрете поставок [урана] из России. Поэтому я очень надеюсь и призываю Конгресс сделать это, чтобы мы могли действовать оперативно. Мы работаем над тем, чтобы предоставить вам соответствующие графики. Я знаю, что вы были проинформированы об этом, и мы будем двигаться вперед быстрыми темпами. Надеюсь, мы сможем ввести этот запрет, чтобы разблокировать средства CNC», — ответила она.