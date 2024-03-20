Евгения Гуцул потребовала публичных извинений от Майи Санду

«Сегодня мною был подано предварительное заявление в отношении гражданки Санду о защите чести и достоинства. Требуем публичных извинений и опровержения. Равенство всех граждан перед законом — это базовый принцип правового государства. В демократическом обществе никому не дозволено (даже президенту!) оскорблять и очернять и репутацию другого гражданина».