Евгения Гуцул потребовала публичных извинений от Майи Санду

КИШИНЕВ, 20 мар — Sputnik. Башкан Гагаузии Евгения Гуцул потребовала публичных извинений от президента Молдовы Майи Санду за постоянные «оскорбления» и «беспочвенные обвинения» в отношении первых лиц автономии.
«Сегодня мною был подано предварительное заявление в отношении гражданки Санду о защите чести и достоинства. Требуем публичных извинений и опровержения. Равенство всех граждан перед законом — это базовый принцип правового государства. В демократическом обществе никому не дозволено (даже президенту!) оскорблять и очернять и репутацию другого гражданина».
По ее мнению, цель этих атак — не просто унизить ее лично, а поставить под сомнение право гагаузского народа самостоятельно решать свою судьбу и избирать руководство автономии без оглядки на Кишинев.
Башкан подчеркнула, что если потребуется, представители автономии обратятся в Европейский суд по правам человека.
Ранее Гуцул сообщила, что юристы инициируют от ее имени иск по защите чести и достоинства против президента Молдовы Майи Санду «за ложь и клевету, распространенную на пресс-конференции 18 марта».