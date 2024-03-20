Антонов назвал очередные американские санкции демонстрацией бессилия

Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка на выборах президента России составила 77,44%. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Сообщалось, что за рубежом за него проголосовали 72% избирателей.