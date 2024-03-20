Антонов назвал очередные американские санкции демонстрацией бессилия

В американском министерстве финансов 20 марта сообщили, что еще две компании и два физлица из России были включены в санкционный список.
«Нелепый шаг администрации — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает», — прокомментировал действия Вашингтона Антонов. Его слова приводятся в Telegram-канале посольства.
По словам дипломата, народ России на президентских выборах продемонстрировал свое единство и понимание реальных источников дестабилизации ситуации в мире.
Ранее, 11 марта, в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщали, что оппозиционные интернет-ресурсы с подачи Вашингтона призывают россиян игнорировать выборы главы государства. Также планировались серии кибератак на систему дистанционного электронного голосования. Инициаторы хотели добиться невозможности учета голосов значительной доли избирателей.
Основное всероссийское голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Общая явка на выборах президента России составила 77,44%. Глава ЦИК Элла Памфилова назвала эти показатели рекордными в новейшей истории страны. Владимир Путин по итогам обработки 100% протоколов победил на выборах президента России с 87,28% голосов. Сообщалось, что за рубежом за него проголосовали 72% избирателей.