«Папы поймут»: Радий Хабиров поделился детским рисунком

Снимок он подписал лаконично: «Папы поймут».
Ранее «Башинформ» рассказал, что Глава Башкирии в интервью на БСТ назвал приоритетным в своей деятельности. Также Радий Хабиров поделился с телезрителями своей любимой цитатой.
Вечером дня своего 60-летия Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях поделился детским рисунком с двумя следами ног и надписью «Я буду большим как папа».
Снимок он подписал лаконично: «Папы поймут».
Ранее «Башинформ» рассказал, что Глава Башкирии в интервью на БСТ назвал приоритетным в своей деятельности. Также Радий Хабиров поделился с телезрителями своей любимой цитатой.