Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Папы поймут»: Радий Хабиров поделился детским рисунком

Вечером дня своего 60-летия Глава Башкирии Радий Хабиров на своих страницах в соцсетях поделился детским рисунком с двумя следами ног и надписью «Я буду большим как папа».

Источник: соцсети

Снимок он подписал лаконично: «Папы поймут».

Ранее «Башинформ» рассказал, что Глава Башкирии в интервью на БСТ назвал приоритетным в своей деятельности. Также Радий Хабиров поделился с телезрителями своей любимой цитатой.