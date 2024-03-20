Times узнала о тревоге Запада из-за гиперзвуковых ракет КНР, а не России

На вооружении России есть гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Российское Минобороны не раз отчитывалось о том, что использовало их в ходе военной операции на Украине. Например, в январе вместе с другими ракетами и беспилотниками их применяли для ударов по местам производства снарядов калибра 155, 152 и 125 мм, пороха и дронов. В 2018 году президент Владимир Путин говорил, что ракета летает быстрее скорости звука в десять раз, имеет дальность 2 тыс. км и может «гарантированно преодолевать все существующие <…> и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны».