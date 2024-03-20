WSJ: Ассанжу могут позволить признать вину по смягченному обвинению

По их словам, такой шаг открывает возможность заключения сделки, которая положит конец затянувшейся юридической саге, вызванной одной из крупнейших в истории США утечек секретных разведданных. В последние месяцы представители Министерства юстиции и адвокаты Ассанжа провели предварительные переговоры о том, как может выглядеть сделка о признании вины. Ассанж провел за решеткой около пяти лет, а американские прокуроры столкнулись с тем, что он отсидит гораздо больше, даже если его осудят в США.
При этом издание отмечает, что переговоры находятся в подвешенном состоянии, и они вовсе могут сойти на нет.
Ассанжу в Соединенных Штатах инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит 175 лет тюремного заключения. В феврале в Высоком суде Лондона прошли двухдневные слушания, на которых рассматривалась апелляция Ассанжа на его экстрадицию. Это разбирательство может оказаться для 52-летнего австралийца последним в Великобритании.
Ожидается, что Высокий суд Лондона вынесет вердикт до конца марта. Ранее Стелла Ассанж сообщила, что ее оповестят о принятии постановления за два дня до его оглашения.