Помощник президента США по нацбезопасности Салливан посетил Киев

Вашингтонская администрация уже направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.