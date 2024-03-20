Помощник президента США по нацбезопасности Салливан посетил Киев

«Со своей стороны мы уверены, что сможем сделать это. Мы передадим Украине эту помощь», — цитирует Салливана Reuters.
«Я уверен, что мы реализуем план А. Мы заручимся уверенной поддержкой пакета помощи Украине со стороны обеих партий в Палате представителей [Конгресса] и выделим эти средства», — считает Салливан. По его мнению, «процесс уже слишком затянулся».
Ранее телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что республиканцы в Палате представителей Конгресса США работают над собственным пакетом помощи для Украины, который предусматривает выделение Киеву кредитов. Проект находится на начальной стадии. По словам председателя комитета по иностранным делам нижней палаты Конгресса Майкла Маккола (республиканец от штата Техас), изучается возможность выделить в качестве кредитов часть невоенной помощи.
Вашингтонская администрация уже направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине и для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.
13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе США. Палата представителей до сих пор не провела голосование по упомянутому законопроекту.