Франция возобновляет производство материалов для своего ядерного арсенала

Тритий — это радиоактивный изотоп водорода, в природе он фактически не встречается. Его используют, в том числе, в медицине, биологии и химии, но он задействован и практически во всем современном ядерном оружии. «Тритий нужен для того, чтобы увеличить выход энергии из первичного узла на делении, эта технология называется газовый бустинг. Используется смесь газов дейтерия (относительно редкий природный газ) и трития (искусственно получаемый в реакторах газ). За счет этого можно резко поднять энергомассовое совершенство оружия, то есть уменьшить его массу и габариты при той же мощности или наоборот, увеличить мощность», — пояснил «Ъ» независимый эксперт по атомной энергетике Валентин Гибалов. По его словам, практически все современное ядерное оружие использует газовый бустинг. А поскольку тритий распадается (период его полураспада составляет 12,3 года), все современные ядерные арсеналы требуют его обновления, и соответственно, каждая ядерная держава должна так или иначе решать эту задачу.