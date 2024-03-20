Франция возобновляет производство материалов для своего ядерного арсенала

Министерство обороны Франции заключило контракт с государственной энергетической компанией Electricite de France (EDF), в рамках которого на атомной электростанции Сиво (в регионе Новая Аквитания) будет проводиться часть работ по производству трития. Подписание соглашения состоялось на днях при участии французского министра обороны Себастьена Лекорню. В пресс-релизе ведомства тритий назван «редким газом, необходимым для создания оружия сдерживания». Под этой формулировкой скрывается ядерное оружие.
До 2009 года тритий производился на двух военных реакторах национального ядерного исследовательского центра Маркуль (регион Гар), эксплуатировавшихся Комиссариатом по атомной и альтернативным видам энергии (CEA, осуществляет надзор за гражданским и военным использованием атома).
Контракт с EDF — это первый случай в истории Франции, когда для части работ по производству этого газа будет задействован сугубо гражданский объект.
АЭС в Сиво — одна из самых новых в парке EDF.
О каком именно этапе производства трития идет речь, поясняется в пресс-релизе французского Министерства обороны: «В дополнение к обычному производству электроэнергии активные зоны двух реакторов АЭС в Сиво будут использоваться для облучения специальных литийсодержащих материалов. После облучения они будут переданы на площадку CEA для производства трития».
Тритий — это радиоактивный изотоп водорода, в природе он фактически не встречается. Его используют, в том числе, в медицине, биологии и химии, но он задействован и практически во всем современном ядерном оружии. «Тритий нужен для того, чтобы увеличить выход энергии из первичного узла на делении, эта технология называется газовый бустинг. Используется смесь газов дейтерия (относительно редкий природный газ) и трития (искусственно получаемый в реакторах газ). За счет этого можно резко поднять энергомассовое совершенство оружия, то есть уменьшить его массу и габариты при той же мощности или наоборот, увеличить мощность», — пояснил «Ъ» независимый эксперт по атомной энергетике Валентин Гибалов. По его словам, практически все современное ядерное оружие использует газовый бустинг. А поскольку тритий распадается (период его полураспада составляет 12,3 года), все современные ядерные арсеналы требуют его обновления, и соответственно, каждая ядерная держава должна так или иначе решать эту задачу.
Франция является одной из пяти официальных ядерных держав (наряду с Россией, США, Китаем и Великобританией). Ее ядерный арсенал состоит из примерно 300 ядерных боеголовок (для баллистических ракет подводных лодок и ракет бомбардировщиков). С 2009 года эффективность арсенала поддерживается за счет накопленных запасов трития. Однако поскольку этот газ разлагается естественным образом, через определенное время этих запасов будет не хватать.
Французские власти настаивают, что в случае с возобновлением производства трития речи о наращивании ядерного потенциала страны в краткосрочной перспективе не идет.
Представитель EDF Этьен Дютей на брифинге для журналистов дал понять, что эта деятельность будет направлена на перспективу: «Проект, который запускается сегодня, направлен на то, чтобы позволить людям, которые будут через пятнадцать или двадцать лет отвечать за имеющийся у Франции потенциал сдерживания, иметь все возможные варианты».
Абсолютное большинство французских СМИ, впрочем, подало новость о возобновлении производства трития в привязке к сегодняшнему дню, а именно — к конфликту вокруг Украины и нарастающей конфронтации между Москвой и Парижем. Этому отчасти способствовало и само Министерство обороны Франции. С одной стороны, в ведомстве отметили, что контакт с EDF разрабатывался «с 1990-х годов» и «является частью длительного процесса планирования». С другой стороны, в его коммюнике говорится о тритии как о компоненте «оружия сдерживания». И именно эта вторая часть попала в заголовки большинства СМИ.
«Сдерживающие мероприятия могут включать в себя в принципе все, что кажется таковым лицам, принимающим соответствующие решения. Другое дело, что они могут совсем иначе восприниматься условным “адресатом” таких сигналов. В любом случае на сегодняшний день мы видим значительно активизировавшуюся риторику со стороны Парижа, причем риторику воинственную, — заявил “Ъ” научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта “Ватфор” Дмитрий Стефанович.— При этом во Франции очень гордятся своим национальным ядерным арсеналом и обладают в целом весьма развитой концептуальной и теоретической основой для его применения — как боевого, так и собственно сдерживающего. Соответственно, напоминание о своем ядерном статусе и публичные меры по его поддержанию сложно рассматривать как-то иначе».
Елена Черненко