Молдавия подписала соглашения о безвизе почти со всеми странами СНГ

КИШИНЕВ, 20 мар — РИА Новости. Молдавия подписала двусторонние соглашения об отмене безвизового режима почти со всеми странами СНГ, за исключением Таджикистана и Киргизии, заявил глава пресс-службы молдавского правительства Даниел Водэ.
Молдавские СМИ в январе опубликовали план заседания постоянной парламентской комиссии по внешней политике, в которой выделен пункт о рассмотрении консультационного заключения по денонсации соглашения о безвизовом передвижении граждан государств СНГ. Позже молдавский министр иностранных дел республики Михай Попшой выступил в СМИ с уточнением, заверив, что выход Кишинева из договора о безвизовом режиме со странами СНГ не несет рисков для граждан республики.
«Молдавия 20 лет назад начала подписывать двусторонние соглашения, в области безвизового режима у нас остались Таджикистан и Кыргызстан, с которыми мы начали процедуру (подписания соглашения о безвизовому режиму — ред.)».
Он подтвердил, что с Россией у Молдавии также есть соглашение о безвизовом режиме, поэтому интересы граждан не пострадают, если соглашение в рамках СНГ будет денонсировано.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.