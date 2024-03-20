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МВД: Польша приступает к модернизации заграждения на границе с Белоруссией

Польша приступает к модернизации заграждения на границе с Белоруссией, сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек.

«Было принято решение начать работу по улучшению заграждения», — цитирует Мрочека РИА Новости.

Он уточнил, что это связано с продолжающимися незаконными пересечениями границы мигрантами.