МВД: Польша приступает к модернизации заграждения на границе с Белоруссией

«Было принято решение начать работу по улучшению заграждения», — цитирует Мрочека РИА Новости.
Он уточнил, что это связано с продолжающимися незаконными пересечениями границы мигрантами.
Польша приступает к модернизации заграждения на границе с Белоруссией, сообщил заместитель министра внутренних дел Польши Чеслав Мрочек.
«Было принято решение начать работу по улучшению заграждения», — цитирует Мрочека РИА Новости.
Он уточнил, что это связано с продолжающимися незаконными пересечениями границы мигрантами.