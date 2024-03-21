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Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Парламент Эстонии (Рийгикогу) принял проект правительства о расторжении с Россией договора о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах, передает телеканал ERR. О намерении расторгнуть договор глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщал в январе. Согласно решению парламента, договор будет действовать до весны 2025 года, после чего прекратит свое действие.

Источник: РИА "Новости"

В материале телеканала отмечается, что расторжение договора может создать дополнительны сложности для граждан. Например, при заключении или расторжении брака с гражданином России или при оформлении документов о наследстве.

18 января глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что правительство страны приняло решение о расторжении договора о правовой помощи с Россией. За расторжение договора тогда проголосовали 62 депутата, против — 10, никто не воздержался. В тот же день аналогичное решение приняло правительство Латвии.

Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией был заключен 19 марта 1995 года. Соглашение предполагает упрощение юридических процедур, доставку документов и сотрудничество в расследовании уголовных дел. Каждые пять лет он автоматически продлевался. Для денонсации договора сторона должна уведомить другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего периода. Текущий период завершится 18 марта 2025 года, после чего договор не будет продлен.

дипломатия