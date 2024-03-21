Парламент Эстонии одобрил проект расторжения договора о правовой помощи с РФ

Договор о правовой помощи между Эстонией и Россией был заключен 19 марта 1995 года. Соглашение предполагает упрощение юридических процедур, доставку документов и сотрудничество в расследовании уголовных дел. Каждые пять лет он автоматически продлевался. Для денонсации договора сторона должна уведомить другую сторону не менее чем за шесть месяцев до истечения пятилетнего периода. Текущий период завершится 18 марта 2025 года, после чего договор не будет продлен.