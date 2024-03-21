В парламент внесен законопроект о декриминализации медицинской деятельности

По ее словам, ст. 238 УК РФ чаще применяют к сотрудникам частных клиник в случаях, когда услуги являются опасными для потребителей. Глава московской коллегии адвокатов «Аронов и партнеры» Александр Аронов добавляет, что по ст. 238 УК РФ привлекают, «когда органами следствия установлено, что врачи заведомо осознавали, что услуга может быть опасна для пациента — например, не имели необходимой специализации или использовали оборудование сомнительного качества». В случаях, когда медработником допущено нарушение законодательства об охране здоровья в процессе оказания помощи, то есть речь о профессиональной ошибке, ответственность, по его словам, наступает по иным нормам УК РФ, например, ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). «Первопричиной случаев необоснованного привлечения медработников к уголовной ответственности являются не столько недостатки законодательства, сколько проблемы правоприменительной практики — от степени профессионализма следователей до сложностей с производством судебно-медицинских экспертиз и экспертиз качества оказания врачебной помощи», — полагает господин Аронов.