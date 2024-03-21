Казахстанский космонавт получил новую должность

«В вашем лице хотел бы поблагодарить весь коллектив “Қазақстан Ғарыш Сапары”, в котором вы работаете почти девять лет, за новации. Это не только сопровождение дистанционного зондирования Земли, но и несколько цифровых платформ, которые стали результатом сопряжения цифровизации и космических технологий. Имею ввиду реализованные проекты по космическому мониторингу JerInSpectr, Minerals.gov.kz и другие, которые приносят реальную поддержку экономике страны».