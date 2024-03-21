Казахстанский космонавт получил новую должность

Об этом на торжественном собрании в честь 20-летия РЦКС сообщил глава МЦРИАП Багдат Мусин.
«В вашем лице хотел бы поблагодарить весь коллектив “Қазақстан Ғарыш Сапары”, в котором вы работаете почти девять лет, за новации. Это не только сопровождение дистанционного зондирования Земли, но и несколько цифровых платформ, которые стали результатом сопряжения цифровизации и космических технологий. Имею ввиду реализованные проекты по космическому мониторингу JerInSpectr, Minerals.gov.kz и другие, которые приносят реальную поддержку экономике страны».
Глава МЦРИАП отметил, что возлагает большие надежды на реализацию совместного проекта «Байтерек».
«Учитывая ваш опыт работы, мы надеемся, что в течение двух лет под вашим руководством мы сможем завершить эту работу и праздновать первый запуск с казахстанского стартового комплекса “Байтерек”.
Айдын Аимбетов — лётчик-космонавт, генерал-майор авиации РК. Служил в рядах Военно-воздушных сил РК в качестве лётчика-истребителя и командира авиационного звена. В сентябре 2015 года в качестве борт-инженера космического корабля «Союз ТМА-18М» совершил космический полет на Международную космическую станцию. Возглавлял нацкомпанию «Қазақстан Ғарыш Сапары».