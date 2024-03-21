Глава МИД Латвии необычно отреагировал на вопрос о депортации россиян

Услышав первый вопрос о причинах депортации россиян Кариньш заявил, что обязательство учить национальный язык страны пребывания есть у резидентов многих стран Европы. Однако когда Себастьян спросил у дипломата о том, почему депортировать будут именно носителей русского языка, тот начал заикаться и попытался назвать это заявление ложным.