Глава МИД Латвии необычно отреагировал на вопрос о депортации россиян

Услышав первый вопрос о причинах депортации россиян Кариньш заявил, что обязательство учить национальный язык страны пребывания есть у резидентов многих стран Европы. Однако когда Себастьян спросил у дипломата о том, почему депортировать будут именно носителей русского языка, тот начал заикаться и попытался назвать это заявление ложным.
15 февраля 2024 года в Латвии признали законной депортацию россиян без латвийского гражданства, не сдавших экзамен по языку.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала преступными намерения Латвии по изгнанию российских граждан. Представитель МИД России отметила, что многим российским гражданам, которым грозит депортация из Латвии, более 60−70 лет, при этом часть из них — инвалиды.