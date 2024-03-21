Новосибирский депутат предложил актеру Кологривому отправиться на СВО

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил, чтобы актер Никита Кологривый после своего дебоша отправился служить на СВО. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».
По его словам, его всегда радуют, когда уроженцы Новосибирска добиваются популярности. Однако при этом на нем лежит большая ответственность. Недавно актер благодарил бойцов СВО, отметив, что они занимают «его место». В связи с этим Антонов предложил актеру отправиться самому в зону проведения спецоперации, как поступали многие артисты во время Великой отечественной войны.
«Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной Войны многие актёры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу. Что я и рекомендую нашему энергичному земляку, готов ему в этом оказать содействие», — написал Антонов.
По его словам, сорванные футболки и «покусанные официантки» — это не то, что «ждут новосибирцы от своего кумира».
Напомним, Никита Кологривый во время визита в Новосибирска устроил дебош в кальянной, который в итоге закончился для него спецприемником.