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Новосибирский депутат предложил актеру Кологривому отправиться на СВО

Антонов отметил, что так поступали многие артисты во время ВОВ.

Источник: РИА "Новости"

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов предложил, чтобы актер Никита Кологривый после своего дебоша отправился служить на СВО. Об этом он написал на своей странице в «ВКонтакте».

По его словам, его всегда радуют, когда уроженцы Новосибирска добиваются популярности. Однако при этом на нем лежит большая ответственность. Недавно актер благодарил бойцов СВО, отметив, что они занимают «его место». В связи с этим Антонов предложил актеру отправиться самому в зону проведения спецоперации, как поступали многие артисты во время Великой отечественной войны.

«Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной Войны многие актёры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу. Что я и рекомендую нашему энергичному земляку, готов ему в этом оказать содействие», — написал Антонов.

По его словам, сорванные футболки и «покусанные официантки» — это не то, что «ждут новосибирцы от своего кумира».

Напомним, Никита Кологривый во время визита в Новосибирска устроил дебош в кальянной, который в итоге закончился для него спецприемником.