Новосибирский депутат предложил актеру Кологривому отправиться на СВО

«Стоит отметить, что в годы Великой Отечественной Войны многие актёры служили, а многие служат и сегодня. Особенно это полезно тем, кто желает, как наш земляк, снимать честное кино про судьбы солдат. В этой связи нет ничего лучше, чем разделить с ними их судьбу. Что я и рекомендую нашему энергичному земляку, готов ему в этом оказать содействие», — написал Антонов.