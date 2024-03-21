Одноклассница предателя Родины просит о защите

В редакцию информагентства AmurMedia обратился представитель Елизаветы с просьбой опубликовать открытое письмо его доверительницы — женщина всерьез опасается за свою жизнь и жизни своих близких. Как объяснил адвокат Максим Мелешко, многие необоснованно тесно связывают женщину с Максимом Кузьминовым.
Напомним, 9 августа 2023 года 28-летний россиянин Максим Кузьминов угнал с аэродрома в Курске вертолет Ми-8. На борту находились еще два летчика — сослуживцы Кузьминова. Одного из них предатель, как он сам позже похвалялся в интервью иностранным СМИ, «ликвидировал», второго ранил. Что ж, награда нашла «героя»: по сообщениям российских источников, 13 февраля 2024 года в Испании было обнаружено бездыханное тело предателя.
Поступок Кузьминова шокировал его сослуживцев и всех, кто знал его лично. Максим родом из Приморья, там вырос и учился. Естественно, в классе, как и в армии, он был не один — рядом с ним учились и служили люди, которые еще не знали кем станет их одноклассник и сослуживец. Елизавета из тех, кому не посчастливилось учиться вместе с Кузьминовым в школе. После выпуска их пути разошлись, но три года назад они увиделись на встрече выпускников. Именно там и было сделано то самое фото, попавшее в сеть.
Открытое письмо Елизаветы
"Уважаемые земляки!
Меня зовут Елизавета, мама двоих детей, жена военнослужащего, защищающего интересы России в зоне СВО и имеющего за это награды, прошу вашей поддержки и защиты!
На протяжении длительного времени я подвергаюсь издевательствам и нападкам со стороны лиц, угрожающих мне и моим детям. Дело в том, что мой бывший одноклассник, лётчик Кузьминов в 2023 году, находясь при исполнении служебных обязанностей, угнал самолёт и сдал его врагу, получив убежище в Испании.
Три года назад, на встрече выпускников было сделано наше совместное с ним фото, которое он выложил на своей странице в социальных сетях. После его поступка и последующей гибели в Испании некоторые, увидев это совместное фото, стали необоснованно связывать меня с ним. Подвергаясь травле, я испытываю постоянную тревогу и страх за жизнь и здоровье моих детей. Отчаявшись, я вынуждена искать защиты и помощи у квалифицированных юристов. Выражаю надежду на то, что с их помощью правоохранительные органы восстановят справедливость и весь кошмар, в котором живу я и мои дети, наконец прекратится!
Я прошу обнародовать мое письмо с целью обеспечения безопасности моей семьи и установления истины по сложившейся ситуации".
«Действительно, к нам обратилась девушка, столкнувшаяся с кибербуллингом, в связи с чем с целью защиты Елизаветы нашим бюро незамедлительно предпринят комплекс правовых мер, направленный на установление виновных и привлечение их к уголовной ответственности по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации», — прокомментировал управляющий партнер Адвокатского бюро Хабаровского края «Талион» Максим Мелешко.