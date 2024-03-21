Одноклассница предателя Родины просит о защите

Поступок Кузьминова шокировал его сослуживцев и всех, кто знал его лично. Максим родом из Приморья, там вырос и учился. Естественно, в классе, как и в армии, он был не один — рядом с ним учились и служили люди, которые еще не знали кем станет их одноклассник и сослуживец. Елизавета из тех, кому не посчастливилось учиться вместе с Кузьминовым в школе. После выпуска их пути разошлись, но три года назад они увиделись на встрече выпускников. Именно там и было сделано то самое фото, попавшее в сеть.