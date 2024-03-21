Танкист из Хабаровского края в бою сжёг технику неонацистов и спас товарища

По информации пресс-службы Восточного военного округа, Сергей Васильев — уроженец Краснодарского края, но на СВО он отправился прямиком из учебного центра в Хабаровском крае. В числе задач старшего сержанта — в составе экипажа боевой машины бороться с живой силой противника. Так, благодаря его грамотным и умелым действиям, наша тактическая группа уничтожила 40 неонацистов, склад с боеприпасами и два пикапа ВСУ.