Танкист из Хабаровского края в бою сжёг технику неонацистов и спас товарища

Военнослужащие Восточного военного округа продолжают успешно выполнять боевые задачи в зоне проведения Специальной военной операции и регулярно уничтожают живую силу и технику неонацистов. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», на поле боя недавно отличился наводчик-оператор танка старший сержант Сергей Васильев.
По информации пресс-службы Восточного военного округа, Сергей Васильев — уроженец Краснодарского края, но на СВО он отправился прямиком из учебного центра в Хабаровском крае. В числе задач старшего сержанта — в составе экипажа боевой машины бороться с живой силой противника. Так, благодаря его грамотным и умелым действиям, наша тактическая группа уничтожила 40 неонацистов, склад с боеприпасами и два пикапа ВСУ.
— Кроме того, Сергей Васильев спас боевого товарища, который попал под артиллерийский обстрел. Старший сержант успешно эвакуировал военнослужащего в безопасное место. Отвага, решительность и высокий профессионализм танкиста способствовали спасению многих жизней военнослужащих подразделения и успешному выполнению боевых задач, — отметили в пресс-службе округа.
Напомним, ранее прапорщика Эльдора Хамидова наградили медалью «За Боевые отличия» и представили к медали «Суворова». Танк, экипажем которого командовал прапорщик, вступил в тяжёлый четырёхдневный бой с ВСУ в одном из населённых пунктов в зоне СВО. В составе группы спецназа машина прапорщика уничтожила три грузовика УРАЛ, одну БМП, два пикапа, опорный пункт противника, а также до 25 единиц живой силы националистов.