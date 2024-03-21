В Иркутской области могут вдвое увеличить единовременную выплату бойцам СВО

В Иркутской области на мартовской сессии регионального парламента рассмотрят законопроекты, направленные на социальную поддержку участников СВО и их семей. Так, размер единовременной выплаты участникам СВО может вырасти в два раза, если будут приняты изменения в областной закон, пишет ИА IrkutskMedia.
На заседании комитета по здравоохранению и социальной защиты, которое прошло под председательством Артема Лобкова, рекомендовали принять законопроекты в окончательном чтении.
Благодаря изменениям в региональном законе «О денежной выплате участникам специальной военной операции» увеличится размер единовременной денежной выплаты с 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Корректировка еще одной статьи этого закона даст право получать единовременную выплату семье военнослужащего в случае его гибели. Оба проекта закона подготовлены по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.
Омбудсмен добавила, что активное участие в этой работе принимает вице-спикер Заксобрания Наталья Дикусарова.
«Тема медицинской реабилитации участников СВО очень важная. Выявлено много вопросов. Их решение должно быть в приоритете у организаторов здравоохранения», — подчеркнул Артем Лобков.
Тема будет находиться на личном контроле у исполняющего обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрея Модестова.