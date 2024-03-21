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В Иркутской области могут вдвое увеличить единовременную выплату бойцам СВО

В случае принятия законопроекта военнослужащие смогут получить до 400 тысяч рублей единоразово.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Иркутской области на мартовской сессии регионального парламента рассмотрят законопроекты, направленные на социальную поддержку участников СВО и их семей. Так, размер единовременной выплаты участникам СВО может вырасти в два раза, если будут приняты изменения в областной закон, пишет ИА IrkutskMedia.

На заседании комитета по здравоохранению и социальной защиты, которое прошло под председательством Артема Лобкова, рекомендовали принять законопроекты в окончательном чтении.

Благодаря изменениям в региональном законе «О денежной выплате участникам специальной военной операции» увеличится размер единовременной денежной выплаты с 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Корректировка еще одной статьи этого закона даст право получать единовременную выплату семье военнослужащего в случае его гибели. Оба проекта закона подготовлены по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Кроме того, депутаты уделили особое внимание представителей Минздрава на медицинскую реабилитацию участников СВО. Как рассказала Уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семенова, многие бойцы нуждаются в протезировании из-за полученных травм. Также стационары испытывают нехватку специалистов по уходу за лежачими больными, поэтому чаще всего эта работа ложится на плечи волонтеров.

Омбудсмен добавила, что активное участие в этой работе принимает вице-спикер Заксобрания Наталья Дикусарова.

«Тема медицинской реабилитации участников СВО очень важная. Выявлено много вопросов. Их решение должно быть в приоритете у организаторов здравоохранения», — подчеркнул Артем Лобков.

Тема будет находиться на личном контроле у исполняющего обязанности министра здравоохранения Иркутской области Андрея Модестова.