В Иркутской области могут вдвое увеличить единовременную выплату бойцам СВО

В Иркутской области на мартовской сессии регионального парламента рассмотрят законопроекты, направленные на социальную поддержку участников СВО и их семей. Так, размер единовременной выплаты участникам СВО может вырасти в два раза, если будут приняты изменения в областной закон, пишет ИА IrkutskMedia.

На заседании комитета по здравоохранению и социальной защиты, которое прошло под председательством Артема Лобкова, рекомендовали принять законопроекты в окончательном чтении.

Благодаря изменениям в региональном законе «О денежной выплате участникам специальной военной операции» увеличится размер единовременной денежной выплаты с 200 тысяч до 400 тысяч рублей. Корректировка еще одной статьи этого закона даст право получать единовременную выплату семье военнослужащего в случае его гибели. Оба проекта закона подготовлены по инициативе губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Кроме того, депутаты уделили особое внимание представителей Минздрава на медицинскую реабилитацию участников СВО. Как рассказала Уполномоченный по правам человека в регионе Светлана Семенова, многие бойцы нуждаются в протезировании из-за полученных травм. Также стационары испытывают нехватку специалистов по уходу за лежачими больными, поэтому чаще всего эта работа ложится на плечи волонтеров.