WP: несогласие по Украине ведет к беспрецедентному расколу Чехии и Словакии

Премьер Словакии неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. В частности, в декабре прошлого года он заявил, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к Москве. По словам Фицо, ради ее ослабления они готовы воевать до последнего украинского солдата.