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WP: несогласие по Украине ведет к беспрецедентному расколу Чехии и Словакии

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Конфликт на Украине стал поводом для раскола между правительствами Чехии и Словакии, написал обозреватель Washington Post Ишан Тхарур.

Источник: РИА "Новости"

«Двум странам всегда удавалось сохранять теплые братские отношения. Однако разногласия в вопросе поддержки Украины привели к беспрецедентному разрыву», — заявил он.

По мнению автора статьи, возникшее напряжение между лидерами двух государств вероятнее всего продиктовано внутриполитической борьбой, поскольку главный политический оппонент Фиалы придерживается пророссийского курса, как и лидирующий по результатам опросов кандидат в президенты Словакии Петер Пеллегрини. Похожие настроения наблюдаются и среди населения этих стран, обратил внимание журналист.

«В обеих странах критическая масса электората скептически настроена по отношению к Западу и открыта для российской интерпретации значения конфликта», — заключил обозреватель.

Прага — один из наиболее активных сторонников военной поддержки Киева среди европейских членов НАТО. В марте Фиала заявил, что в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины союзники Киева собрали средства для приобретения 300 тысяч снарядов. По его словам, союзники Киева продолжают поиск партнеров для обеспечения Украины боеприпасами.

Премьер Словакии неоднократно высказывался за мирное урегулирование конфликта на Украине и против поставок оружия Киеву. В частности, в декабре прошлого года он заявил, что большая часть европейских государств одержима ненавистью к Москве. По словам Фицо, ради ее ослабления они готовы воевать до последнего украинского солдата.

ЕС