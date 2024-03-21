Главные новости за 20 марта

ВЧЕРА
Имидж государства. Почему Лукашенко сделал ставку на гостиничный бизнес.
«Банки идут навстречу гражданам». Кочанова о кредитах на белорусские товары.
Сенаторы одобрили законопроект по вопросам нацбезопасности.
Бельская в СПЧ ООН уличила авторов доклада по Беларуси в лицемерии и двойных стандартах.
Поставки техники, лифтов и сфера туризма. Крутой провел переговоры с губернатором Тюменской области.
С 1 апреля работодатели смогут опробовать новый механизм взаимодействия с ФСЗН по выплате больничных.
«К полету готова». Госкомиссия утвердила белоруску Марину Василевскую членом основного экипажа «Союз МС-25».
«Чтобы люди не перестали видеть звезды». Аспирантка БГУ разработала комплекс наблюдения за космосом.
С 28 марта хранение и оборот гражданских БЛА запрещены для физических лиц на территории Беларуси.
БГПУ планирует увеличить бюджетный прием на некоторые педспециальности.
«Гости из будущего». Новый проект для детей презентуют на «Славянском базаре в Витебске».
Наибольшее потепление в Беларуси за последние 30 лет наблюдается в январе, феврале и марте.
СЕГОДНЯ
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Профилактика преступлений среди несовершеннолетних». Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему «Городской родительский университет: взаимодействие учреждений образования с законными представителями учащихся». Начало в 15.00.
В Национальном художественном музее Беларуси до 24 марта будет работать выставка «Художественному — 85. Афиши и фотографии», на которой представлены афиши и фотографии из архива музея и Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов.
Временная экспозиция «Минск. ХХ век в фотографиях, графике, живописи», приуроченная к 80-летию освобождения г. Минска и территории Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать по 24 марта в Национальном историческом музее Республики Беларусь.
Выставка «Мова ваеннай ілюстрацыі», приуроченная к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, будет работать до 31 марта в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка «1,10 квадрата», приуроченная к 110-летию «Черного квадрата» Казимира Малевича, будет работать до 1 апреля в Национальной библиотеке Беларуси.
Выставка «Палитра весны» будет работать до 7 апреля в галерее «Ракурс» Национальной библиотеки Беларуси.
ЗАВТРА
Всемирный день водных ресурсов. Отмечается по решению участников Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года, с целью привлечь внимание мировой общественности к проблеме недоброкачественной питьевой воды. 23 декабря 2003 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила период 2005—2015 годов Международным десятилетием действий «Вода для жизни».
Международный день Балтийского моря. 22 марта 1974 года в Хельсинки представители 7 стран подписали Конвенцию по защите морской среды Балтийского моря (Хельсинкская конвенция). Вступила в силу 3 мая 1980 года.
Международный день таксиста.
630 лет назад родился Улугбек Мухаммед Тарагай, узбекский ученый, мыслитель и покровитель искусств. Построил обсерваторию (1425), совместно с другими составил первый в мире астрономический каталог звезд. Умер в 1449 году.