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Лукашенко отметил готовность Беларуси оказать содействие Намибии по многим направлениям

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Намибии Нанголо Мбумбу с Днем Независимости. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: AP 2023

Глава государства отметил, что Намибия в настоящее время является открытой для партнерских инициатив страной, которая уверенно идет по пути экономического роста. «Мы готовы вам в этом помогать», — подчеркнул белорусский лидер.

Президент обратил внимание на возможности Беларуси оказать содействие Намибии в обеспечении продовольственной безопасности, осуществлении поставок сельскохозяйственной техники и электротранспорта, реализации проектов в промышленной кооперации и подготовке высококвалифицированных кадров в аграрной сфере, здравоохранении, горном деле, информационных технологиях.

Александр Лукашенко пожелал Нанголо Мбумбе доброго здоровья, а дружественному народу Намибии — мира и благополучия.

Лукашенко Александр