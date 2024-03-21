Лукашенко отметил готовность Беларуси оказать содействие Намибии по многим направлениям

Глава государства отметил, что Намибия в настоящее время является открытой для партнерских инициатив страной, которая уверенно идет по пути экономического роста. «Мы готовы вам в этом помогать», — подчеркнул белорусский лидер.
Президент обратил внимание на возможности Беларуси оказать содействие Намибии в обеспечении продовольственной безопасности, осуществлении поставок сельскохозяйственной техники и электротранспорта, реализации проектов в промышленной кооперации и подготовке высококвалифицированных кадров в аграрной сфере, здравоохранении, горном деле, информационных технологиях.
Александр Лукашенко пожелал Нанголо Мбумбе доброго здоровья, а дружественному народу Намибии — мира и благополучия.