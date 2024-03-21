Врио начальника исправительной колонии строгого режима № 37 стал майор Михаил Смолин. Он занял должность полковника Ильи Асланова, арестованного Ленинским судом Перми 19 марта.
Врио начальника исправительной колонии общего режима № 29 назначен подполковник Виктор Страмилов. Прежний руководитель этой колонии подполковник Дмитрий Ассанов был задержан сотрудниками УСБ ФСИН и ГУБЭПиК краевого ГУ МВД 19 марта. Вчера Мотовилихинский суд арестовал его на два месяца. Ему также инкриминируется получение взятки.
Должности арестованных начальников колоний заняли новые руководители
ГУФСИН по Пермскому краю назначило новых начальников двух исправительных колоний, чьи прежние руководители были арестованы по обвинению в получении взяток.
Врио начальника исправительной колонии строгого режима № 37 стал майор Михаил Смолин. Он занял должность полковника Ильи Асланова, арестованного Ленинским судом Перми 19 марта.