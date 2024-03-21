Должности арестованных начальников колоний заняли новые руководители

Врио начальника исправительной колонии строгого режима № 37 стал майор Михаил Смолин. Он занял должность полковника Ильи Асланова, арестованного Ленинским судом Перми 19 марта.



Врио начальника исправительной колонии общего режима № 29 назначен подполковник Виктор Страмилов. Прежний руководитель этой колонии подполковник Дмитрий Ассанов был задержан сотрудниками УСБ ФСИН и ГУБЭПиК краевого ГУ МВД 19 марта. Вчера Мотовилихинский суд арестовал его на два месяца. Ему также инкриминируется получение взятки.