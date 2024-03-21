Мэр Шелест доложил об успехах борьбы с паводком в Омске

В частности, работники УДХБ сосредоточены на вывозе снега с территорий, которые специалисты относят в Омске к зонам подтопления. При этом не брошены на произвол судьбы дороги общего пользования, также активно очищаемые от снежных масс.
«С мест возможных подтоплений на сегодняшний день вывезено порядка 58 тысяч кубометров снега. Эти работы также продолжаются в ежедневном режиме. Преимущественно работы ведутся в районах частного сектора», — уточнил Сергей Шелест.
При этом градоначальник напомнил, что фактически завершившийся зимний сезон отличался обилием осадков, что сказалось на объемах работы: на омские снежные полигоны поступило уже свыше 1,1 миллиона кубометров снега.
Не менее важной задачей, по словам мэра, является очистка забившихся за зимний сезон ливневок и подготовка их к активному приему талой воды. Она поставлена сотрудникам нескольких отдельных бригад УДХБ.
Наконец, третьим элементом активной борьбы с паводком выступает откачка воды специализированной техникой, что также организовано на некоторых омских улицах. В некоторых местах готовы сформировать укрепления из мешков с песком.
Стоит отметить, что в рамках подготовки к сезону активного снеготаяния в городской администрации проработали вопрос технической оснащенности, пополнив парк спецтехники и заключив договоры с коммерческими структурами, готовыми предоставить свою. В общей сложности к настоящему моменту реализацией противопаводковых мероприятий занимаются 37 сформированных бригад, в распоряжении которых находится до 16 единиц спецтехники.
Отдельно градоначальник обратил внимание на обязательства по уборке снега с прилегающей территории и вывозе его на специальные полигоны у хозяйствующих субъектов, а также жителей частного сектора. Последние получают талоны на вывоз снега.