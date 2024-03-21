В Приморье отметят День единения народов Беларуси и России

Приморье укрепляет гуманитарные связи с Республикой Беларусь. С 17 по 23 марта проживающие в крае белорусы проходят творческую стажировку в столице дружественного государства — городе Минске.
Как уточнили в краевом департаменте внутренней политики, председатель национально-культурной общественной организации «Белорусы Приморья» Нина Фигурская и мастер народно-прикладного творчества Ирина Сорокина находятся в Минске по приглашению Республиканского центра национальных культур Беларуси.
«Творческая стажировка проходит в рамках госпрограммы “Культура Беларуси” на 2021−2025 годы. Основная цель этой работы — взаимодействие с национально-культурными общественными объединениями белорусов разных стран, обучение деятельности проведения творческих, национально-культурных мероприятий, организации работы коллективов художественного творчества, кружков и других клубных формирований с участием представителей национальных объединений. В ходе стажировки планируется обсуждение вопросов деятельности общественных объединений белорусов России и зарубежья, основные направления дальнейшего сотрудничества и взаимодействия», — отметили в департаменте.
«Запланирован комплекс торжественных мероприятий, в том числе, круглый стол, праздничный концерт, посвященные 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. На заседании круглого стола предполагается обсуждение военно-исторического блока, патриотического воспитания подрастающего поколения и иных вопросов. В заседании планируется участие представителей национально-культурных организаций белорусов Приморского и Хабаровского краев, Амурской области, молодежных и ветеранских организаций Приморья», — уточнили специалисты.
Напомним, ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в России Дмитрий Крутой также заявлял, что Губернатор Приморья Олег Кожемяко — единственный среди руководителей российских субъектов, столь активно развивающий партнерские взаимоотношения с Республикой Беларусь.
«Вы всегда предметно погружаетесь во все вопросы и принимаете личное участие в укреплении наших связей. Таким образом, между Приморьем и Беларусью появляются новые направления развития», — подчеркнул во время прошедшего в сентябре Восточного экономического форума на встрече с главой региона Дмитрий Крутой.