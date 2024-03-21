В Приморье отметят День единения народов Беларуси и России

Приморье укрепляет гуманитарные связи с Республикой Беларусь. С 17 по 23 марта проживающие в крае белорусы проходят творческую стажировку в столице дружественного государства — городе Минске.



Как уточнили в краевом департаменте внутренней политики, председатель национально-культурной общественной организации «Белорусы Приморья» Нина Фигурская и мастер народно-прикладного творчества Ирина Сорокина находятся в Минске по приглашению Республиканского центра национальных культур Беларуси.



«Творческая стажировка проходит в рамках госпрограммы “Культура Беларуси” на 2021−2025 годы. Основная цель этой работы — взаимодействие с национально-культурными общественными объединениями белорусов разных стран, обучение деятельности проведения творческих, национально-культурных мероприятий, организации работы коллективов художественного творчества, кружков и других клубных формирований с участием представителей национальных объединений. В ходе стажировки планируется обсуждение вопросов деятельности общественных объединений белорусов России и зарубежья, основные направления дальнейшего сотрудничества и взаимодействия», — отметили в департаменте.

