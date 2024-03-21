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Посол России поздравил казахстанцев с Наурызом

АСТАНА, 21 мар — Sputnik. Поздравление посла России в Казахстане Алексея Бородавкина опубликовали в Telegram-канале дипломатического представительства.

Источник: Sputnik.kz

«Весь коллектив посольства России в Казахстане и я лично от всей души поздравляю вас со светлым праздником Наурыз!».

говорится в праздничном обращении.

Праздник весны приносит с собой дыхание новой жизни, согревает сердца людей, пробуждает в душе тепло и светлые мысли, отметил посол.

«Недаром веками Наурыз отмечается в кругу родных и друзей — в этот день за большим столом собираются все казахстанцы, независимо от национальностей и вероисповедания».

указывается в поздравлении.

Праздник Наурыз — символ дружбы, любви, благополучия, когда всех объединяет мир и гармония, добавил дипломат.

«Сердечно желаю всем нам с приходом весны ощутить прилив энергии и оптимизма, духовного обновления и возрождения. Желаю крепкого здоровья, достатка и процветания вам и вашим близким!».

пожелал Алексей Бородавкин.

Кроме того, он также пожелал казахстанцам, чтобы в каждом доме царили радость, добро и счастье.