Посол России поздравил казахстанцев с Наурызом

«Весь коллектив посольства России в Казахстане и я лично от всей души поздравляю вас со светлым праздником Наурыз!».
Праздник весны приносит с собой дыхание новой жизни, согревает сердца людей, пробуждает в душе тепло и светлые мысли, отметил посол.
«Недаром веками Наурыз отмечается в кругу родных и друзей — в этот день за большим столом собираются все казахстанцы, независимо от национальностей и вероисповедания».
Праздник Наурыз — символ дружбы, любви, благополучия, когда всех объединяет мир и гармония, добавил дипломат.
«Сердечно желаю всем нам с приходом весны ощутить прилив энергии и оптимизма, духовного обновления и возрождения. Желаю крепкого здоровья, достатка и процветания вам и вашим близким!».
Кроме того, он также пожелал казахстанцам, чтобы в каждом доме царили радость, добро и счастье.