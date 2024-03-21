Россия стала применять против ВСУ «матку» дронов под названием «Пчелка»

Речь идет о так называемой матке дронов, которая способна переносить их на определенные расстояния, запускать с воздуха и затем работать для них ретранслятором. Таким образом существенно увеличивается дальность действия дронов-камикадзе. Появляется возможность бить по тылам ВСУ.