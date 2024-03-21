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Россия стала применять против ВСУ «матку» дронов под названием «Пчелка»

В зоне СВО замечен новый необычный тип российских беспилотников под названием «Пчелка». Как сообщает Telegram-канал «Русский инженер», это гибрид самолета и квадрокоптера, являющийся платформой для FPV-дронов.

Речь идет о так называемой матке дронов, которая способна переносить их на определенные расстояния, запускать с воздуха и затем работать для них ретранслятором. Таким образом существенно увеличивается дальность действия дронов-камикадзе. Появляется возможность бить по тылам ВСУ.

К слову, противник для подобных целей порой использует коптер «Баба-Яга», снаряжая его вместо боезарядов дронами-камикадзе.

Известно, что «Пчелка» оснащена двигателем внутреннего сгорания. Другие характеристики не разглашаются.