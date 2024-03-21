Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Молдове упростят процедуру регистрации автомобилей

КИШИНЕВ, 21 мар — Sputnik. Процедура регистрации в Молдове автотранспортных средств будет упрощена, модернизирована и станет более доступной для граждан. Соответствующее решение было одобрено кабмином.

Источник: Sputnik.md

Проект включает в себя оцифровку государственных услуг и упрощение взаимодействия между бенефициарами и властями. Предполагается, что ряд ранее необходимых для регистрации справок теперь станет не обязательным. При этом будет увеличен перечень документов, доступных на платформе MConnect.

Кроме того, владелец сможет передать право собственности на автомобиль без обязательного представления транспортного средства. Больше не потребуется копия свидетельства о регистрации и снятии с учета автотранспорта. При этом срок в пять рабочих дней, предусмотренный для проверки автомобиля, будет продлен до 30 дней.