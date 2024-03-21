Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом на площади в Алматы

«Мы определили основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех наших граждан. Наурыз мейрамы олицетворяет единство и солидарность нашего народа. Именно сплоченность нации является надежным фундаментом устойчивого развития страны. Наурыз ярко воплощает наши благие устремления. Для достижения реального прогресса в своем развитии мы должны не предавать забвению наше славное прошлое и, тем более, не обижаясь на него, уверенно смотреть только вперед!… Искренне поздравляю всех сегодня с этим весенним праздником».