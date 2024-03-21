Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом на площади в Алматы

Он подчеркнул, что великий праздник Наурыз — это традиция наших предков.
«Сегодня мы все празднуем как единая нация, единая страна. Наши предки с древних времен праздновали Наурыз — начало года. Сейчас Наурыз стал национальным праздником. Его, несмотря на национальные, религиозные отличия, все ждут и празднуют… Ұлыс оң болсын. Ақ мол болсын!».
Президент отметил, что Наурыз символизирует обновление и возрождение, новый этап развития нашего общества.
«Мы определили основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех наших граждан. Наурыз мейрамы олицетворяет единство и солидарность нашего народа. Именно сплоченность нации является надежным фундаментом устойчивого развития страны. Наурыз ярко воплощает наши благие устремления. Для достижения реального прогресса в своем развитии мы должны не предавать забвению наше славное прошлое и, тем более, не обижаясь на него, уверенно смотреть только вперед!… Искренне поздравляю всех сегодня с этим весенним праздником».
Также он обратился к молодежи Казахстана.
«Молодежь — наша надежда. Будущее Казахстана — в ваших руках».
Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года. Сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза.