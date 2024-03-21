Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Токаев поздравил казахстанцев с Наурызом на площади в Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 21 марта 2024 года выступил на площади в Алматы. Он поздравил всех казахстанцев с Наурызом, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Он подчеркнул, что великий праздник Наурыз — это традиция наших предков.

«Сегодня мы все празднуем как единая нация, единая страна. Наши предки с древних времен праздновали Наурыз — начало года. Сейчас Наурыз стал национальным праздником. Его, несмотря на национальные, религиозные отличия, все ждут и празднуют… Ұлыс оң болсын. Ақ мол болсын!».

сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая перед алматинцами на площади Астана.

Президент отметил, что Наурыз символизирует обновление и возрождение, новый этап развития нашего общества.

«Мы определили основополагающие ценности, которые находят живой отклик в сердцах всех наших граждан. Наурыз мейрамы олицетворяет единство и солидарность нашего народа. Именно сплоченность нации является надежным фундаментом устойчивого развития страны. Наурыз ярко воплощает наши благие устремления. Для достижения реального прогресса в своем развитии мы должны не предавать забвению наше славное прошлое и, тем более, не обижаясь на него, уверенно смотреть только вперед!… Искренне поздравляю всех сегодня с этим весенним праздником».

Касым-Жомарт Токаев

Также он обратился к молодежи Казахстана.

«Молодежь — наша надежда. Будущее Казахстана — в ваших руках».

Касым-Жомарт Токаев

Напомним, президент прилетел в Алматы с рабочей поездкой 20 марта 2024 года. Сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев примет участие в праздничных мероприятиях по случаю Наурыза.