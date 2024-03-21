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Глава МИД Румынии поразмышляла о важности времени для украинских солдат

Время имеет существенное значение для украинских солдат на поле боя. Об этом поразмышляла министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску, сообщает Politico.

Источник: AP 2023

«Этот год имеет решающее значение, и мы должны сделать все возможное для поддержки сопротивления Украины на местах», — отметила глава МИД.

По словам дипломата, сторонники Украины осознают, что на поле боя для солдат «часики тикают», поэтому время имеет существенное значение для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что в Европейском союзе (ЕС) признают тяжелую ситуацию на поле боя на Украине. Уточняется, что в объединении опасаются потенциальных прорывов российской армии следующим летом.