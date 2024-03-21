Депутат Госдумы оценила «первую пятилетку» губернатора Текслера

— При его поддержке в Челябинской области заработал проект «Дети в интернете», направленный на создание позитивного детского контента, — рассказала Лантратова. — Создан и активно развивается проект «Почта доверия», направленный на борьбу с травлей. И, конечно, я благодарна «Фонду социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020» Ирины Николаевны Текслер, с его помощью мы обучили порядка пятисот специалистов-психологов, которые могут оказать квалифицированную помощь школьнику, оказавшемуся в тяжёлой жизненной ситуации.