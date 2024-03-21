Депутат Госдумы оценила «первую пятилетку» губернатора Текслера

Яна Лантратова, депутат Госдумы от Челябинской области, в своём телеграм-канале напомнила, что именно на эти годы пришлись глобальные вызовы, такие как пандемия коронавируса и специальная военная операция на Украине с последовавшими санкциями со стороны Запада. Текслера она оценила как «грамотного и гибкого управленца».
Депутат оценивает его не по новостным заголовкам, она отметила: «мы находимся в постоянном контакте с Алексеем Леонидовичем в моей сфере деятельности».
— При его поддержке в Челябинской области заработал проект «Дети в интернете», направленный на создание позитивного детского контента, — рассказала Лантратова. — Создан и активно развивается проект «Почта доверия», направленный на борьбу с травлей. И, конечно, я благодарна «Фонду социальных, культурных и образовательных инициатив — 2020» Ирины Николаевны Текслер, с его помощью мы обучили порядка пятисот специалистов-психологов, которые могут оказать квалифицированную помощь школьнику, оказавшемуся в тяжёлой жизненной ситуации.
Среди прочих успехов в работе Алексея Текслера парламентарий отметила новый инфекционный госпиталь в Малой Сосновке, программу «Дорожный рывок», реформу общественного транспорта и решение проблемы главного челябинского долгостроя — метро. Отдельно Лантратова напомнила о вкладе губернатора Челябинской области в улучшение экологической ситуации в регионе. Известно, что при губернаторе создан экологический совет, разрабатывается экостандарт, введена квота, понижающая нормы выбросов.
— Закрыта проблема Коркинского угольного разреза, рекультивация челябинской свалки — самой большой в Европе — идёт полным ходом, а главное — любой челябинец может сказать, как сильно улучшился в городе атмосферный воздух. Снижение промышленных выбросов — тоже результат работы губернатора, — отмечает Лантратова. — В конце концов, можно увидеть, как изменился облик Челябинска за эти годы. Сюда хочется приезжать, здесь хочется жить.
В заключение депутат пожелала Алексею Текслеру дальнейших успехов в работе на благо Южного Урала и его жителей.
Ранее, «МК-Челябинск» писал, что в Госдуме предложили сделать бессрочной программу маткапитала.