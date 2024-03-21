Текслер присвоил почетное звание «Заслуженный артист Челябинской области» 10 южноуральцам

В списке артисты Челябинского театра кукол имени В. Вольховского Николай Архипов, Камерного театра — Мария Беляева, ведущий мастер сцены Магнитогорского театра куклы и актера «Буратино» Зинаида Бондаревская, артист ЧГАТД имени Наума Орлова Татьяна Власова, артист драмы Нового Художественного театра Алексей Зайков, актриса драмы Златоустовского государственного драмтеатра «Омнибус» Ольга Зацепина, артист балета Челябинского театра современного танца Елена Пришвицына, артист ЧГАТОиБ имени М. И. Глинки Екатерина Хомкина-Сафронова, солист того же театра Павел Чикановский и артист драмы Магнитогорского драмтеатра имени А. С. Пушкина Марина Яковлева.