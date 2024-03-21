На учениях в Южной Корее применили новую систему ПВО

Машина на шасси колесного бронетранспортера Hyundai Rotem K808 получила двухместную башню с двумя автоматическими пушками KCB калибра 30 миллиметров. Скорострельность орудий составляет 600 выстрелов в минуту, а дальность стрельбы — три километра. Бронирование машины обеспечивает защиту от огня стрелкового оружия и осколков артиллерийских боеприпасов.