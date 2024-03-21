В Красноярском крае назначили нового заместителя министра строительства

20 марта Елену Цитович назначили заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края. Распоряжение опубликовано на портале регионального правительства.
Ее контракт будет действовать три года. Ранее Цитович была исполняющим обязанности замминистра строительства края.
Напомним, что 13 февраля врио министра строительства края Михаил Рабушко покинул свой пост. С 14 марта эту должность занимает Михаил Заскалько (раньше он возглавлял КГКУ «Управление капитального строительства»).