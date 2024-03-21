В Латвии заявили о готовности НАТО встать на военные рельсы

Ранее Кариньш лишился дара речи, отвечая на вопрос о депортации россиян по причине незнания языка. Он заявил, что все проживающие на территории Латвии люди должны учить национальный язык. После вопроса, почему именно русскоязычных жителей страны планируют депортировать из-за незнания латышского, министр растерялся и начал заикаться.